Oranje ponyteam zesde in landenwedstrijd Zuidwolde , Zweden klasse apart

Op CSIO Zuidwolde is het Nederlandse ponyteam vandaag als zesde geëindigd in de landenwedstrijd. De equipe van Mans Buurmans bestond uit Lieselot Kooremans met Vertige de Belebat, Bethany Vos met Vertige de Belebat, Amy Tan met Delice Des Treizes en Jip Grootegoed met Fantasia. De zege ging verdiend naar de sterke Zweden.

Lieselot Kooremans kreeg met Vertige de Belebat in beide omlopen een balk. Bethany Vos en Vertige de Belebat begonnen ijzersterk met een foutloze eerste ronde maar herhaalden die prestatie niet in de tweede ronde. Hier liepen ze 12 strafpunten op wat het streepresultaat betekende. Bij Amy Tan ging het (ongeveer) andersom. Met Delice Des Treizes liep de amazone 12 strafpunten op in de eerste ronde en daarmee het streepresultaat. De tweede ronde legde het duo af met 4 strafpunten. Net als Kooremans kreeg ook Jip Grootegoed met Fantasia in beide omlopen 4 strafpunten.

20 strafpunten

Zo kwam het Nederlandse team uit op 20 strafpunten. Dat betekende de zesde plaats in deze landenwedstrijd waaraan acht landen deelnamen.

Zweden verslaat Groot-Brittannië

Na de eerste en tweede ronde stonden zowel Zweden als Groot-Brittannië op 8 strafpunten en streden zij in een barrage om de zege. Na drie foutloze barrageritten van de Zweden hoefde hun vierde ruiter niet meer te starten: Zweden greep de winst en verwees de Britten naar de tweede plaats. Zij kwamen met 13 strafpunten uit de barrage. Ierland werd derde, gevolgd door Frankrijk en Duitsland.

Uitslag

Bron: Horses.nl