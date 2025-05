Oranje scoort in landenwedstrijd Linz: Children winnen, ponyteam tweede

De Nederlandse springjeugd heeft vandaag sterk gepresteerd in Linz-Ebelsberg: voor de children en de pony's stond de landenwedstrijd op het programma, waarbij Oranje twee maal het podium bezette. Het childrenteam van bondscoach Edwin Hoogenraat sprong naar de overwinning, het ponyteam van Mans Buurman werd tweede.

Bij de children bleven Fleur Dijkstra met Fantomas (v. Viceroy T) en Pedro Mansur Guerios met Hotmail des Forets (v. Chacco Rouge) in beide rondes foutloos. Wim Vos sprong zijn eerste ronde met Ceio Zachary Z (v. Cavtat PKZ) foutloos en liep in de tweede 4 strafpunten op. Minie Vos was het vierde teamlid dat in de eerste ronde foutloos bleef, in de tweede ronde kwam ze met Hastkullens Fantazie (v. Falaise de Muze) niet meer aan de start.

Top drie children

Met een totaal van 4 strafpunten bleef Nederland voor op Polen met 9 strafpunten. Roemenië werd derde met 10 strafpunten in deze landenwedstrijd waaraan negen landen deelnamen.

Pony’s

De Nederlandse ponyequipe stelde de tweede plaats veilig. Daarvoor zorgden Bethany Vos, Wim Vos, Minie Vos en Joy Neuman. Bethany Vos leverde met Gumbo Mumbo (v. Cabrio van de Heffinck) een knappe prestatie door in beide rondes foutloos te blijven. Ook Joy Neuman deed goede zaken: met Kash van Orchids (v. Kanshebber) was er 1 strafpunt in de eerste ronde, de tweede legden ze foutloos af. Minie Vos en Jasmines Holly (v. Weststar Sunny) liepen 8 strafpunten op in de eerste ronde, in de tweede ronde namen ze revanche met een foutloze rit. Wim Vos en Legends of Rock (v. Cheeky Bobby Sparrow) liepen in de eerste ronde 4 strafpunten op, in de tweede ronde werden ze uitgesloten.

Top drie pony’s

De zege ging naar Groot-Brittannië, zij noteerden nul strafpunten. Nederland volgde met 5 strafpunten en bleef daarmee voor op Duitsland met 8 strafpunten. Bij de pony’s namen vier landen deel aan de landenwedstrijd.

Uitslag landenwedstrijd children

Uitslag landenwedstrijd pony’s

Bron: Horses.nl