Oranje springjeugd schittert in Opglabbeek: ‘Beter dan dit kan bijna niet’

Met de overwinning van de Children en de Junioren en de tweede plaats van de ponyruiters heeft de Nederlandse springjeugd fantastisch gepresteerd in de FEI CSIO Youth Finals in Opglabbeek. In de finale van de FEI Landenwedstrijden voor de jeugd namen de Young Riders niet deel. De teams onder leiding van bondscoach Edwin Hoogenraat deden het heel goed. “Het moest gebeuren en het lukte”, aldus Hoogenraat. “Beter dan dit kan bijna niet.”

Met drie foutloze rondes van Liv Linssen met Cini W Z, Nina Heijligers met Chaccotana en Faye Louise Vos met Monica LH was de overwinning in de FEI Nations Cup Finale voor Children een feit op zondagmorgen bij Sentower Park. Een prachtige overwinning voor de Nederlandse amazones, die daarmee het outdoorseizoen van 2023 goed afsloten. “Ik reed met hetzelfde team Children dat op het EK elfde werd in de landenwedstrijd. Deze finale hebben ze super opgepakt. Alles liep gesmeerd en dankzij goede rijderij en goede paarden hebben we gewonnen”, vertelt bondscoach Edwin Hoogenraat tevreden.

Mooie push voor volgend jaar

“In alle drie de rubrieken was het echt een finale, zwaar, moeilijk, hoog en technisch gebouwd. De andere landen maakten ook veel fouten”, kijkt Edwin terug. “Dit is een hele mooie push naar volgend jaar. Beter dan dit kan bijna niet. Er deden ook veel landen mee. Canada en de Verenigde Staten waren er ook met twee teams.”

Smaak van goud

De Junioren wonnen de finale na barrage met de Ieren. Op het EK deze zomer moest Oranje de Ieren nog voor zich dulden en won het team van Hoogenraat zilver. “Op het EK kregen ze de gouden smaak in de mond. Ze hebben in de finale vandaag heel goed gereden en zeer goed revanche genomen op de Ieren. Het was een mooie, spannende barrage waarin ze alle vier streden.” Nederland won de barrage met slechts 4 strafpunten, de Ieren noteerden 8 strafpunten. Het team bestond uit Nick Nanning en Bandia, Thijmen Vos met I’ve got the Key, Emma Bocken met Kadessa Z en Wesley de Boer op Kaphira.

Ze hebben het super gedaan

De ponyruiters deden het met de tweede plaats achter Ierland in de finale ook heel goed met een totaal van 4 strafpunten. Ava Eden van Grunsven en Bethany Vos reden foutloos met hun pony´s Special Lady en Nashville B. De fout van Noa Fransen en Pjotr van de Groenheuvel telde mee voor het team. “Bij de pony’s reed ik niet met mijn EK-team. Ik had Noa opgesteld en moest de reserve van het EK opstellen. Ze hebben het super gedaan.”

Bron: KNHS