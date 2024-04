Oranje young riders tweede in Nations Cup Opglabbeek

De Nederlandse young riders hebben vandaag op CSI Opglabbeek een sterke prestatie geleverd. Onder leiding van bondscoach Vincent Voorn sprong het team in de Nations Cup naar een fraaie tweede plaats. Daarvoor zorgen teamleden Nikita Cheung, Fleur Holleman, Meike Zwartjens en Yannick Janssen van Grunsven. Het Oranje children-team werd vijfde en in de individuele rubrieken was een hele reeks Nederlanders succesvol.

Het beste Nederlandse resultaat werd neergezet door Nikita Cheung. Zij bleef met Noberlina vd Laarseheide Z (v. Nabab de Rêve) twee keer foutloos. Fleur Holleman legde met Cataque du Haut Breil (v. HH Conrad) de eerste ronde foutloos af en liep 4 strafpunten op in de tweede. Meike Zwartjens en Twister de La Pomme kregen in beide rondes 8 strafpunten, in de twee ronde kwam daar nog 1 strafpunt wegens tijdsoverschrijding bij. Helaas werd Yannick Janssen van Grunsven met Lugaignac des Pouplis (v. Atlantic VDL) in beide rondes uitgesloten wat het wegstreepresultaat betekende.

België en Duitsland

Het Nederlandse team kwam op een totaal van 21 strafpunten en dat resultaat wist het Belgische team te verbeteren. Zij mochten met een totaal van 12 strafpunten de eerste prijs in ontvangst nemen. De derde prijs ging met 37 strafpunten naar Duitsland.

Children

Het Nederlandse children-team van bondscoach Edwin Hoogenraat, bestaande uit Stella Heijligers met Circee de La Haye, Anne Willemssen met Estoril, Joep Schaap met Abbervail Diamant en Mienie Vos met Sire de Beau Soleil sprongen in de landenwedstrijd naar de vijfde plaats. De overwinning was voor België, gevolgd door Polen en Zweden.

Hele rits successen

Naast de landenwedstrijden stonden er in Opglabbeek ook individuele rubrieken op het programma. Daarin was een hele reeks Nederlandse jeugdruiters succesvol. Bij de junioren won Siebe Leemans en werd Yves Willems tweede. Bij de pony’s deed Lieselot Kooremans goede zaken: in het 1,25 m. werd ze vijfde met Vertige de Belebat en zesde met Elando van de Roshoeve. Daarnaast pakte de amazone met Zion II Vdk de vierde prijs in het 1,20 m.

Bij de children won Fleur Dijkstra met Kaitlynn en bij de young riders sprong Meike Zwartjens met Twindam Z naar een zege. Om het Nederlandse succes compleet te maken sprongen Fleur Holleman met Innuendo R&D (tweede) en Siebe Leemans met Estoril du Cedre (derde) naar een top drie-klassering in de U25YJ.

Uitslag Nations Cup young riders

Uitslag Nations Cup children

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl