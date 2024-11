Otto Becker blijft aan als bondscoach Duits springteam

Op de jaarlijkse bijeenkomst van het Duits Olympisch Paardensportcomité (DOKR) heeft directeur Dr. Dennis Peiler bekend gemaakt dat Otto Becker de komende vier jaar aanblijft als bondscoach van het springteam.

“Ik geniet nog steeds van mijn werk als bondscoach. De goede gesprekken met de kaderleden, de goede samenwerking met de springcommissie en de vereniging, waar ik heel dankbaar voor ben, motiveren mij om door te gaan”, licht Otto Becker toe. Becker heeft een succesvol jaar achter de rug: zijn team won de Nations Cup-finale in Barcelona en voor Christian Kukuk was er individueel goud op de Olympische Spelen in Parijs.

Bron: Pferd Aktuell