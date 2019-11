Otto Becker niet blij met Million Dollars verhuizing naar Nederland

De beslissing om de hengst uitgerekend naar een Nederlandse ruiter te verhuizen voor zijn sportcarrière is genomen zonder overleg met Becker, terwijl de Duitse bondscoach zich in het verleden altijd sterk heeft gemaakt om de beste Duitse paarden bij de beste Duitse ruiters onder te brengen.

“Dit is echt een hele goede jonge hengst en die hadden we heel goed kunnen gebruiken hier in Duitsland”, liet Becker, die het nieuws via een persbericht vernomen heeft, weten. “Dat hij nu naar het buitenland gaat is echt teleurstellend.”

Succesvol springpaard

In 2016 kreeg de zoon van Plot Blue zijn Holsteinse dekbrevet en liep met hoge punten de sporttesten. Onder Ebba Johansson groeide de hengst uit tot een succesvol springpaard. De Zweedse stalamazone van het Verband debuteerde met Million Dollar internationaal in Neumünster waar het paar op 1,30m-1,35m niveau bijna alle rondjes foutloos sprong.

Pauze

Door zijn goede prestaties in de springring werd de hengst veel gebruikt in de fokkerij. Hij heeft inmiddels al twee goedgekeurde zonen. “Million Dollar heeft de afgelopen jaren veel gedekt. Na overleg met de hengstencommissie hebben we besloten dat hij een fokkerijpauze krijgt buiten Holstein”, aldus fokkerijleider Norbert Boley.

De keuze van het Holsteiner Verband viel op de stal van Jos Lansink. Frank Schuttert zal de teugels van Million Dollar overnemen. Via diepvriessperma zal de hengst beschikbaar blijven, maar de nadruk komt op zijn sportcarrière te liggen.

