Otto Becker positief na Duits Kampioenschap: ‘Het was interessant’

Dit weekend vonden de Duitse Kampioenschappen springen plaats in Riesenbeck, op het terrein van Ludger Beerbaum. Bij de dames ging de titel naar Finja Bormann, bij de heren werd Beerbaums stalruiter Philipp Weishaupt de kampioen. Bondscoach Otto Becker observeerde de wedstrijden goed, het was voor veel Duitse ruiters "het hoogtepunt van het jaar".

Bondscoach Becker was – net als de ruiters – erg blij dat de Duitse Kampioenschappen konden plaatsvinden: “Mijn conclusie is zeer positief. Ik moet een enorm compliment geven aan de organisator, Ludger Beerbaum, Karsten Lütteken en hun team. We hebben bij zowel de vrouwen als de mannen topsport gezien. De nieuwe opzet, waarin de tijd ook steeds een rol speelde, was interessant. En de finales waren sensationeel!

Parcoursen goed opgebouwd

Becker gaf de parcoursbouwer, Peter Schumacher, een groot compliment. “Hij heeft het de afgelopen dagen geweldig gedaan. Het viel niet mee met de grote deelnemersvelden. Maar als je net de twee finales van de top twaalf hebt gezien, dan sprongen de paarden elke dag beter en dat is dankzij zijn goede werk.”

Olympische Spelen

Kijkend naar het komende jaar en de Olympische Spelen zei Becker: “Dit was een test met drie moeilijke rondes voor iedereen. We hebben een paar andere, nieuwe paarden gezien en ik hoop dat we ze vaker zullen zien. Maar de Olympische Spelen vinden buiten plaats, dus ook de prestaties die in het outdoorseizoen te zien zijn, worden belangrijk. Ik hoop dat de ruiters zichzelf en hun paarden goed kunnen voorbereiden in de eerste maanden van het jaar, zodat ze, wanneer de kwalificaties komen, in topvorm zullen zijn. De paarden hebben wedstrijdtraining nodig en ik hoop dat er nog een paar zware concoursen komen in februari en maart.”

‘Buitengewoon paard’

“Iedereen had grootse plannen”, vertelde de kersverse kampioen Philipp Weishaupt achteraf. Hij had het thuisvoordeel, maar zag dat ook als extra druk. “Het is super voor iedereen om hier te kunnen rijden. Omdat we de afgelopen maanden geen grote toernooien hebben gehad was dit hoogtepunt van het seizoen.” Over zijn kampioenschapsmerrie zegt Weishaupt: “Het was tot het einde spannend. Asathir is gewoon een buitengewoon paard, dat heeft iedereen nu wel gezien.” De Diamant de Semilly-dochter zal ook in de toekomst voor hem beschikbaar blijven. Hij reed haar al langer, maar wisselde voorheen af met haar Saoedische eigenaar Kamal Abdullah Bahamdan. “Volgend jaar kan dat wel wat wezen”, zegt Weishaupt met het oog op Tokio 2021.

