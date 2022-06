Outdoor Gelderland: Albert Zoer hoeft alleen Lorenzo Argentano voor te laten gaan in 1,40

Lorenzo Argentano was vandaag een klasse apart op Outdoor Gelderland. Nadat hij met Barbarix (v. Baloutelli) het 1,30 m. won, flikte de Italiaan dat kunstje opnieuw in het 1,40 m. Hierin reed hij Dakota Blue Girl (v. Diarado) naar de overwinning. Albert Zoer zat hem op de hielen. Met zijn eigengefokte Jayla (v. Emerald) mocht hij de tweede prijs ophalen.

In het 1,40 m. klokte Lorenzo Argentano 65,22 seconden en dat was ruim een seconde sneller dan Albert Zoer met zijn Emerald-merrie. Zij legden het parcours direct op tijd af in 65,22 seconden. De Zweed Viktor Melin mocht met Turmina (v. Turmalin) het derde geld ophalen.

Lorenzo Argentano met Dakota Blue Girl. Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl

Twee keer Veldhuis

Ook Steven Veldhuis deed goede zaken. Met Installera Balia RS (v. Emerald) werd hij vierde en met Iregina vijfde.

