Outdoor Gelderland: Bas Moerings snelt naar overwinning in CSI3* 1,40m

Voorafgaand aan de Grote Prijs van Outdoor Gelderland werd er vanochtend vroeg al een CSI3* 1,40m rubriek gesprongen. Een volle startlijst van 61 deelnemers zorgde voor mooie sport waar Bas Moerings met de achtjarige Lavesther (v. Elvis Ter Putte) als winnaar over de finish kwam. Felix Hassmann tekende voor de tweede plaats en Albert Pisarik maakte het podium compleet.

Het niveau was hoog in Lichtenvoorde want van de 61 combinaties bleef de helft over twee fases foutloos en dus moest er hard gereden worden voor de podiumplekken. Bas Moerings wist dit als beste te doen en stuurde Lavesther in 31.50 seconden ruimschoots naar de overwinning. Hij bleef bijna twee seconden voor op de nummer twee.

Felix Hassmann zet normaal alles op alles voor de overwinning maar kwam vandaag niet in de buurt van Moerings zijn tijd. In het zadel van Conthargo Ps (v. Conthargos) klokte Hassmann de tweede tijd van 33.15 seconden. Albert Pisarik wist op zijn beurt nipt voor Wout-Jan Van der Schans te eindigen en eiste zo de laatste podiumplek op. Pisarik had 33.45 seconden nodig om Baltic Love (v. Balou Du Rouet) over de finish te sturen. Van der Schans deed er met A.S Eden (v. For Fashion) 33.72 seconden over.

Nederlands feestje

Naast het succes van Moerings en van der Schans was er nog meer Nederlands succes. Skye Morssinkhof heeft in Oui Da D’Emma (v. Hunter’S Scendro) een competitief paard en de combinatie was vanochtend wederom succesvol. In 33.97 werd het een zesde plaats. Daarachter vinden we Daan van Geel die met Kedgwick (v. Bamako de Muze) zevende werd. Steven Veldhuis stuurde Laconique Dn (v. Zirocco Blue) naar de achtste plaats. Meike Zwartjens sluit met Twindam Z (v. Twister de la Pomme) het Nederlandse rijtje af met plaats negen.

Uitslag

Bron: Horses.nl