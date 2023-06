Outdoor Gelderland: Ehning wint weer, Van den Brink met de kop erbij naar tweede plek

De ene na de andere wereldtopper betrad de piste van Outdoor Gelderland tijdens de winning round om de 1.45m Morssinkhof-Rymoplast Prijs. Maar tussen het sportieve geweld van wereldbekerwinnaars en olympisch kampioenen wist Johannes Ehning, net als op donderdag, ook de finale van deze medium tour te winnen.

Met zijn ervaren en supersnelle C-Jay 3 was de Duitser als laatste starter onder andere de grootheden Christian Ahlmann (derde) en Rodrigo Pessoa (vierde) de baas. Knap tweede werd de Nederlander Dennis van den Brink die met Aonia Domain slechts een paar tienden van een seconde meer nodig had voor zijn winning round.

De kop erbij

“Ik heb misschien al wel een half jaar niet meer zulke proeven gereden met dit paard,” reageert Dennis van den Brink na afloop. “Twee weken terug in Kessel was ons eerste internationale concours in vier maanden. Daar sprong ze al super en won ze een 1.45m proef. Hier sprong ze ook heel goed en ik reed ook goed. Ik heb soms nog wel eens dat ik iets te onrustig of te gehaast word, maar ik had goed de kop erbij en bleef rustig. Ze sprong goed tot het eind. En in de barrage ging ze eigenlijk alleen maar beter springen.”

Super blij

Ondanks het feit dat het verschil met de winnaar slechts een paar tienden van een seconde betrof, is Van den Brink niet teleurgesteld. “Ik ben super blij met deze tweede plek. Je kunt niet rijden tegen de mensen die na je komen.”

Johannes Ehning gaf toe dat zijn positie als laatste starter in de winning round hem voordeel opleverde. “Ja dat hielp zeker,” aldus de Duitser. “Zo kon ik de andere ruiters mooi zien rijden. En mijn paard is supersnel, goed te rijden en heel snel te draaien.”

Hij betaalt het inschrijfgeld

Ondanks het feit dat Ehning vele wereldtoppers heeft verslagen in deze Morssinkhof-Rymoplast Prijs blijft hij nuchter. “Met een paard zoals C-Jay is het makkelijk te winnen, zelfs van zulke wereldtoppers. Je bent altijd afhankelijk van de paarden die je als ruiter hebt. Normaal heb ik de paarden niet zo lang, maar deze heb ik al vanaf zijn zesde en wordt ook niet verkocht. Het is leuk om er eens eentje wat langer te hebben. Op de meeste concoursen betaalt hij met zijn prijzengeld het inschrijfgeld voor al mijn paarden,” lacht Ehning.

Niet meer toelaten

Vrienden heeft de Duitser met zijn overwinning echter niet gemaakt op Outdoor Gelderland. Althans dat zei de als tweede geëindigde Nederlander Dennis van den Brink na afloop quasi serieus tegen Ehning. Van den Brink is jaren geleden een tijd in de leer geweest bij Ehning’s beroemde broer Marcus, dus de twee kennen elkaar goed. “Dennis is een super kerel en een goede, snelle ruiter. Op wedstrijden dronken we regelmatig een bakje koffie,” zegt Ehning. Van den Brink vult aan: “Marcus en Johannes hebben beiden hun eigen bedrijf dus op zich had ik niks met Johannes te maken maar op wedstrijden kwamen we elkaar natuurlijk veel tegen. Op Outdoor Gelderland moeten ze hem volgend jaar maar niet meer toelaten,” lacht Van den Brink.

Kwaliteit van vier- en vijfsterrenconcoursen

Beide ruiters zijn diep onder de indruk van de kwaliteit en sfeer van Outdoor Gelderland. “Ik ben blij dat ik mee kon doen, want het is een geweldig concours met een super goede sfeer en top faciliteiten. En vergeleken met vorig jaar heeft de organisatie nog een paar heel positieve veranderingen doorgevoerd,” aldus Ehning.

Van den Brink is het helemaal met zijn concurrent eens. “Outdoor Gelderland is een super concours met een super sfeer en een mooi vol programma. De landelijke rubrieken en die leuke Bixie-dingen voor de pony’s brengen ook veel publiek en familie met zich mee. Outdoor Gelderland heeft de uitstraling van een vier- of vijfsterrenconcours, maar is tegelijkertijd ook weer heel gemoedelijk.”

Morgen Grote Prijs

Eerder vandaag wisten de Nederlanders Renee Hazeleger en Luciano Zandvliet de 1.25m Gemeente Oost-Gelre Prijs te winnen en was TeamNL-ruiter Hessel Hoekstra met VDL Legodermus PP de beste in de 1.35m CSI1* Grote Prijs om de Anemone Horsetrucks Prijs.

Morgen wordt Outdoor Gelderland na de 1.30m-finale van de Stoeterij Sterrehof Outdoor Gelderland Trofee en een internationale springrubriek afgesloten met het sportieve hoogtepunt van het evenement, de 1.55m Grote Prijs van de Provincie Gelderland. Die begint om 15.15 uur.

Uitslagen

Bron: Persbericht