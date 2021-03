Outdoor Gelderland volgend jaar in Vragender

Hoewel het de bedoeling was om Outdoor Gelderland dit jaar in Vragender te houden, heeft de organisatie vanwege corona toch anders moeten besluiten. "We hadden grote plannen om het internationaal concours dit jaar te organiseren in en rondom de buitenpiste van Paardensportcentrum Lichtenvoorde, maar ook wij moeten een pas op de plaats maken vanwege de Covid-19", liet Outdoor Gelderland weten.

“De oplettende springruiter zag het al op de FEI kalender staan en had zich al ingeschreven: CSI3* Lichtenvoorde van 28 april tot en met 2 mei 2021. Oftewel Outdoor Gelderland, dat in 2019 voor de laatste keer plaatsvond op het terrein van Nationaal Sportcentrum Papendal”, aldus de organisatie, die vanwege corona een pas op de plaats moet maken. “Bij Outdoor Gelderland horen namelijk volle ringen met internationale en landelijke ruiters, drukte op de tribunes, grote VIP-loges en vooral heel veel gezelligheid en bezoekers bij de pop-up restaurants en standhouders.”

2022

“Het is dus nog even wachten op nog een topsportevenement in Vragender, maar in 2022 hopen we iets op te zetten waar iedereen volop van kan gaan genieten”, blikt de organisatie vast vooruit.

Bron: FB