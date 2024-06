Overtuigende winst voor Maikel van der Vleuten in Kronenberg

Naast het 1.45m direct op tijd, waar Lars Kersten met de Balou du Rouet-zoon Boebka vh Marienshof Z de tweede bezette, werd er zojuist in Kronenberg ook een 1,45m met barrage verreden. Maikel van der Vleuten reed de AES en KWPN-goedgekeurde hengst Kentucky Tms Z (v. Kannan) in de elfkoppige barrage met overtuiging naar de winst.

Met de achtjarige hengst noteerde van der Vleuten een foutloze rit in een geklokte tijd van 40,37 seconden. Hiermee bleef hij op ruime voorsprong van de nummer twee, Giampiero Garofalo, die in het zadel van de door Egbert Schep gefokte Labelle ES (v. Mosito van het Hellehof) 41,84 seconden nodig had. Plaats drie ging naar de Braziliaan Ricardo Corrêa Reinert. Hij noteerde met de KWPN-ruin Ganturano (v. Canturano I) een foutloze barragerit in een tijd van 42,18 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl