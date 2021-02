Overwinning voor Deusser, Smolders tweede

Daniël Deusser pakte vrijdag de winst in de 5* Grand Prix over 1.45m in Wellington. Deusser rekende in het parcours op Kiana Van Het Herdershof (v. Toulon). Op de tweede plaats eindigde Harrie Smolders met Une De L'Othain (v. Conterno Grande).

Deusser zette met zijn 11-jarige merrie de klok stil in 59,54 seconden en was daarmee alle concurrentie te snel af. “Ik reed met twee paarden en met eerste was het doel om een goede klassering te halen”, vertelt Deusser. “Kiana Van Het Herdershof is van nature heel snel en een beetje gek. Ze heeft al een paar parcoursen als deze gewonnen, dus met haar was het ons plan om te proberen de proef te winnen.”

Tweede prijs voor Smolders

Harrie Smolders en Une De L’Othain reden een foutloze ronde en haalden de eindstreep in 60,81 seconden, 1,27 seconden langzamer dan Deusser. Daarmee eindigde de combinatie op de tweede plaats.

Sweetnam derde

De derde plaats was voor de Ierse Shane Sweetnam en zijn BWP-merrie Indra Van De Oude Heifhoef (v. Casantos). Het duo bleef foutloos in het parcours en passeerde de finishlijn in 62,43 seconden.

Bron: Horses.nl / Persbericht WEF