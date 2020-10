Overwinning voor Boisset, Schuttert, Been en Jochems in top 10

Vanmiddag deed Harold Boisset goede zaken in de 1.45m-rubriek in Oliva. De Fransman nam de overwinning mee naar huis en eindigde ook op de tweede plaats. Met de 12 jarige KWPN'er Divine de la Roque (v. For Hero) bleef Boisset foutloos en zette de snelste tijd neer van 61,40 seconden.

Divine de la Roque is in Frankrijk gefokt door de vrouw van de Franse topruiter Michel Hécart, maar wel geregistreerd bij het KWPN.

Boisset ook tweede

Boisset werd tweede met de Belgisch gefokte Katinka van het Valenberghof (v. Corland). De combinatie legde het parcours foutloos af in 61,47 seconden.

KWPN’er Bacardi derde

Louise Saywell reed de 14-jarige KWPN’er Bacardi (v. Numero Uno), gefokt door Mark van Kleef, naar de derde plaats. Het paar liet alle balken in de lepels liggen en zette de klok stil in 64,32 seconden.

Drie Nederlanders in top 10

Hendrik-Jan Schuttert eindigde net buiten het podium. In het zadel van de 11-jarige KWPN’er Expensive (v. Unaniem) noteerde Schuttert een foutloze ronde in een tijd van 66,38 seconden. Kevin Jochems nam de zevende prijs in ontvangst. Hij reed de piste rond met de merrie Balou Z (v. Balou du Rouet) en finishte zonder strafpunten in 67,55 seconden. Remco Been maakte de top 10 compleet. Been reed de ring binnen met de KWPN’er Granny Smith Apple (v. Eldorado van de Zeshoek). Met het fokproduct van Nico van Maaswaal raakte hij het hout niet aan en passeerde de finishlijn in 69,15 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl