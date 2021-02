Overwinning voor Jessica Springsteen en Volage du Val Henry

Jessica Springsteen was zaterdag met Volage Du Val Henry (v. Quidam de Revel) iedereen te snel af in de barrage van de 1,50m-rubriek in Wellington. Het duo bleef als enige onder de 41 seconden en foutloos in de met 37.000 dollar-gedoteerde Classic en en was bijna een seconde sneller dan de nummer twee, Mario Deslauriers.

“Ze is van nature zo’n snel paard”, vertelde Springsteen na afloop. “Als ik haar kan laten galopperen zoals ze graag wil, dan is ze normaal gesproken sneller dan de meeste andere paarden. Ze wil er ook altijd voor gaan en ik kan echt op haar rekenen, want ze geeft alles, zeker in zo’n barrage. Ze heeft er ook plezier in en daarom ben ik er vandaag echt voor gegaan.”

Top drie

Deslauriers eindigde op de tweede plek met Bardolina (v. Clarimo). De Canadese ruiter kwam in 41,78 seconden aan de finish en was daarmee net iets sneller dan Lucas Porter met C Hunter (v. Cassini II). De Amerikaanse ruiter klokte af op 41,94 seconden.

