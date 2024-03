Overwinningen voor Jur Vrieling en Maikel van der Vleuten in Global Champions League Doha

Nederland was vandaag uiterst succesvol in Doha, waar de eerste en de tweede ronde van de Global Champions League werd verreden. Jur Vrieling won de eerste ronde met El Rocco (v. Zirocco Blue) en Maikel van der Vleuten won de tweede ronde met Dywis HH (v. Toulon).

In de eerste ronde, die direct op tijd werd verreden over een hoogte van 1.55m, was Jur Vrieling de concurrentie te snel af en klokte een tijd van 62.99 seconden. Hiermee bleef hij ruim 2 seconden voor op John Whitaker met Arqana de Riverland (v. Cornet Obolensky). Antoine Ermann bemachtigde de derde plaats met Odin van ’t Hanegoor (v. Kiekeboe). De Fransman zette een tijd neer van 66.59 seconden, waarmee hij Sanne Thijssen met Con Quidam RB (v. Quinar Z) net te snel af was. Thijssen droeg met haar nulronde bij aan de overwinning van haar team Cannes Stars.

Vrieling en El Rocco op dreef

Maikel van der Vleuten won met Dywis HH de tweede ronde, die over een hoogte van 1.60m werd verreden. De 13-jarige merrie, gefokt door Peter Huisman, liet een tijd van 61.00 seconden op het scorebord verschijnen. Richard Howley werd tweede met Equine America Consulent de Prelet Z (v. Consulent Z) en verwees Jur Vrieling daarmee naar de derde plaats. Vrieling zette wederom een foutloze ronde neer met El Rocco, dit keer in een tijd van 62.41 seconden.

