Paard van Lillie Keenan op TSCHIO Aken positief getest op doping

Kick On (v. Warrior) van Lillie Keenan is op TSCHIO Aken positief getest op doping. De twaalfjarige hengst, die met zijn amazone nog de tweede kwalificatie voor de Rolex Grand Prix won, testte positief op triamcinolonacetonide.
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Afwijkende detectietijd
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Bron: Horses.nl/Equi-Pages.de
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