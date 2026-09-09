Paard van Lillie Keenan op TSCHIO Aken positief getest op doping

Savannah Pieters
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Paard van Lillie Keenan op TSCHIO Aken positief getest op doping featured image
Lillie Keenan met Kick On Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Kick On (v. Warrior) van Lillie Keenan is op TSCHIO Aken positief getest op doping. De twaalfjarige hengst, die met zijn amazone nog de tweede kwalificatie voor de Rolex Grand Prix won, testte positief op triamcinolonacetonide.


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