Palestijnse Rus is Nederlanders te snel af

Eerder reed Egor Shchibrik voor zijn vaderland Rusland, maar sinds de FEI sancties heeft ingesteld wint de Rus springwedstrijden onder Palestijnse vlag. Vandaag was Shchibrik in Kronenberg John Steeghs en Cindy Perdaen te snel af.

Met Crack Boom des Anges, die Otto Beckers Cento twee keer als grootvader heeft, was de Palestijnse Rus in het 1.40 m direct op tijd bijna twee seconden sneller dan John Steeghs. De Limburger had de Numero Uno-zoon Indigo gezadeld. Cindy Perdaen was met Jubel’s Mumbo weer een halve seconde langzamer, maar pakte in De Peelbergen wel een podiumplaats.

Ook Hendrik-Jan Schuttert, Joy Lammers en Suus Kuyten vielen nog in de prijzen.

Uitslag

Bron: Horses.nl