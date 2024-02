Pals en Chacco’s Girl vijfde in hoofdnummer Valencia

Het hoofdnummer van de dag op de Moura Tours in Valencia, een CSI3* 1,50m met barrage, heeft een vijfde prijs opgeleverd voor Johnny Pals en Chacco's Girl (v. Chacco Blue). Pals en de door Paul Schockemöhle gefokte merrie bleven foutloos in 39,10 seconden. Fransman François Xavier Boudant won de rubriek, hij finishte met Brazyl du Mezel (v. Haloubet de Gorze) in 36,46.

Chacco’s Girl wordt sinds een klein half jaar door Johnny Pals gereden, daarvoor sprong ze met verschillende ruiters internationaal, waaronder met George Tame op 1,60m-niveau. In december won ze met Pals een 1,45m in Opglabbeek, de vijfde plaats in Valencia is haar derde top vijf-klassering met haar nieuwste ruiter.

Fransen goed vertegenwoordigd in barrage

Frankrijk was met vijf ruiters in de tien combinaties tellende barrage goed vertegenwoordigd. François Xavier Boudant leverde de beste prestatie door als enige onder de 37 seconden te duiken, maar zijn landgenoot Laurent Goffinet kwam met Valou du Lys (v. Calvaro Z) met 37,11 wel dicht in de buurt.

Bron: Horses.nl