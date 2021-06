Pals en Van Asten in top drie 1.40m

Johnny Pals reed de twaalfjarige KWPN'er Excentriek (v. Ustinov) zojuist naar de tweede plaats in het parcours over 1.40m in Valkenswaard. Pals zette een foutloze ronde neer met het fokproduct van M.C.J.M. Burgers en finishte in 59,27 seconden. De Nederlandse springruiter is goed op dreef met de hengst. Begin mei pakte hij de tweede plaats in het 1.40m-parcours direct op tijd in Valkenswaard en bij The Dutch Masters - Indoor Brabant nam hij twee keer de derde prijs mee naar huis in het 1.40m.