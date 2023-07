Pals hoeft alleen snelheidsduivel Epaillard voor te laten in hoofdnummer Valkenswaard

Dat Julien Epaillard er vandaag met de winst vandoor ging in het hoofdnummer van CSI van Valkenswaard was niet echt een verrassing. De Franse ruiter is een snelheidsduivel en klokte ook in deze rubriek over 1,50 m weer veruit de snelste tijd. Johnny Pals hield goede aansluiting en werd knap tweede met Curiano van Maarle Z (v. Canabis Z).

Julien Epaillard stuurde Baloubet du Rouet-dochter Dubai du Cedre in de razendsnelle tijd van 64,32 seconden door het parcours. Daarmee mocht hij terecht de hoofdprijs van 13.150 euro in ontvangst nemen. Beste poging om bij de snelle tijd van Epaillard in de buurt te komen deed Johnny Pals. Hij kwam met Curiano van Maarle Z in 67,58 seconden over de finish en cashte daarmee het tweede prijzengeld van 10.520 euro.

De Luca en Jochems

Met 68,85 seconden maakte de Italiaanse ruiter Lorenzo de Luca met Don Vito (v. Quaprice Bois Margot) de top drie compleet. Voor Nederland deed ook Kevin Jochems goede zaken. Hij reed Christianus (v. Christian) naar de zesde plaats in deze rubriek waarin zes combinaties foutloos bleven.

Uitslag

Bron: Hores.nl