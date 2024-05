Pals zesde in 5*GP Vancouver, zege voor Erynn Ballard

Nog geen twee maanden heeft Erynn Ballard het voormalige toppaard van Beth Underhill onder het zadel, maar gisteren stuurde ze de Emerald van 't Ruytershof-dochter Nikka van de Bisschop naar de zege in de vijfsterren GP van Vancouver. In de zevenkoppige barrage gaf ze haar collega-ruiters het nakijken. Johnny Pals eindigde met Zarkava Hero Z (v. Zandor Z) op een zesde plaats.

Voor Ballard was dit haar eerste vijfsterrenoverwinning uit haar carrière. Ze heeft hiermee gelijk voldaan aan de kwalificatie-eisen voor een eventuele deelname aan de Olympische Spelen van Parijs: het uiteindelijke doel van de Canadese.

Naast Ballard wist alleen de Amerikaan Subsidie Seger eveneens foutloos te blijven in de barrage. Met de twaalfjarige merrie Frieda (v. Balou du Rouet) kwam hij in 42,35 seconden over de finish, niet genoeg om Ballard van het hoogste podium te houden (41,59 seconden). Nayel Nassar noteerde de snelste tijd (41,12 seconden), maar moest dat met Igor van de Wittemoere (v. Cooper van de Heffinck) bekopen met één springfout.

Pals

Voor Pals en de Zandor Z-zoon vielen er in de barrage twee balken naar beneden. Met 42,78 seconden op de klok mochten zij zich als zesde opstellen.

Uitslag

