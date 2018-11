Pam Nieuwenhuis: ‘Als Zeppe een hindernis ziet, dan gaat ie gewoon’

In 2016 won ze in Vragender de Grote Prijs voor Children, in 2017 de Grote Prijs voor pony’s en vandaag toonde ze haar vorm op Jumping de Achterhoek door twee rubrieken te winnen. Pam Nieuwenhuis is er één om rekening mee te houden voor in de finaleproeven.

In de ‘Take your own line’ rubriek voor ponyruiters was het Yannick Janssen van Grunsven die zich bijna op een verjaardagscadeau trakteerde. Hij ging lang aan de leiding met Kodiak van Orchid S (v. Kanshebber), totdat Pam Nieuwenhuis aan het einde van het deelnemersveld net wat creatiever was in haar lijnen en ruim twee seconden onder de tijd dook met haar ‘professor’ Zeppe van de IJsseldijk (v. Zodiak).

Eigen lijnen

“Ja, als Zeppe een hindernis ziet, dan gaat ie gewoon. Op zich vind ik het rijden van een normaal parcours misschien fijner dan zelf je lijnen uit te kiezen, maar als je wint is het altijd leuk. Voor het publiek was het ook mooi om te zien. Als ruiter moet je je pony goed inschatten wat wel en niet kan. Met mijn andere pony Soraya, die iets sneller onder de indruk is, heb ik een andere volgorde van hindernissen gereden dan met Zeppe.”

Hattrick?

In een rubriek eerder, de 1.30m Medium Tour voor junioren, won Pam Nieuwenhuis met Vendorlux (v. Lux). Ligt de lat nu hoog om voor de derde keer op rij een Grote Prijs op Jumping de Achterhoek te winnen? “Nee hoor, ik heb niet veel last van druk. Ik ben niet heel zenuwachtig van mezelf. Wel gezonde spanning.”

Yannick Janssen van Grunsven, zoon van Anky van Grunsven, hoopt dan op revanche.

Bron: Persbericht Wendy Scholten