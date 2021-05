Pam Nieuwenhuis pakt derde plaats bij Junioren in Wierden

Vanmorgen was Pam Nieuwenhuis goed op dreef bij de Junioren in Wierden. In het 1.35m-parcours direct op tijd nam ze de derde plaats mee naar huis met de elfjarige Bertha (v. Balou du Rouet). De combinatie zette een foutloze ronde neer en zette de klok stil in 59,76 seconden.

De Belg Rik Nauta hield zijn landgenoot Aurelia Guisson op ruime afstand. Nauta reed de ring binnen met de Iers gefokte Limestone Grey (v. Try-Time). De combinatie liet alle balken in de lepels liggen en vloog over de finish in 56,05 seconden. Guisson kon niet tippen aan de snelle tijd van Nauta en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Met de bij Zangersheide geregistreerde Berlini From Second Life Z (v. Berlin) kwam ze ook foutloos over de finish, maar was 2,84 seconden langzamer.

Morssinkhof derde bij Pony’s

Vanmorgen liet River Morssinkhof van zich horen bij de Pony’s. In het parcours direct op tijd eindigde hij op de derde plaats met Moonlight Flight. Hij kwam zonder kleerscheuren door het parcours en passeerde de finish in 56,71 seconden. In april reed hij voor het eerst een internationale wedstrijd bij de Pony’s in Arezzo. Dit was een zeer succesvol debuut, want hij schreef alle drie de rubrieken op zijn naam waaraan hij deelnam.

Bekijk hier de uitslag van de Junioren

Bekijk hier de uitslag van de Pony’s