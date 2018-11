Pam Nieuwenhuis wint met NRPS-hengst Zeppe van de IJsseldijk

Pam Nieuwenhuis won gisteren met de NRPS-ponyhengst Zeppe van de IJsseldijk (v. Zodiak) de 1,20m inloopproef op de eerste dag van het jeugd-CSI in Opglabbeek. De 15-jarige amazone uit Groessen bleef in de tweefasenproef Britse en Deense amazones voor en werd bovendien ook nog eens zevende met haar andere pony Seraja (v. Kantje's Ronaldo).

Nieuwenhuis boekte al vele successen met de hengst. Zo nam ze deel aan twee Europese Kampioenschappen pony’s, waarbij in Kaposvár (2017) teambrons werd behaald, in de finale van de KNHS-Luzac jeugdcompetitiespringen werd Nieuwenhuis dit jaar tweede in de finale pony’s Zware Tour en in diezelfde competitie was er de winst in De Meern. Eerder dit jaar won ze met Zeppe ook al de Grote Prijs van Moorsele.

Uitslag

Bron: Horses.nl