Pam Nieuwenhuis wint onverwacht op Indoor Friesland: ‘Met een zesjarige wil ik niet plat gaan’

De eerste rubriek op de slotdag van Indoor Friesland was de Roelofsen Horse Truck Prix voor de één ster ruiters over 1,25 m. met barrage. De top drie bleef volledig in Nederland met als winnares Pam Nieuwenhuis en haar zesjarige merrie Myacintha O (Douglas x Cantos).

Pam Nieuwenhuis reed in haar barrage een tijd van 30,32 seconden. Tweede werd Madée Schuttenbeld met de vijftienjarige ruin Piccolo R (Centauer Z x Avontuur) in de tijd van 30,59 seconden. De derde plaats was voor Yfke Priem met de achtjarige ruin Kessel HX (Cardento 933 x Toulon). Priem klokte 30,69 seconden in de barrage.

In Friesland door Annelies Vorsselmans

“Ik ben voor de eerste keer op Indoor Friesland en vind het echt heel leuk”, vertelt Pam Nieuwenhuis. “Ik les bij Annelies Vorsselmans en Jurgen Stenfert en Annelies was heel positief over Indoor Friesland. Dus vandaar dat ik hier ben. Het leuke vind ik dat er maar één piste is waar alle rubrieken in gereden worden en iedereen elkaar dus ziet. Ook vind ik de sfeer heel gemoedelijk. De entourage is best wel indrukwekkend voor de paarden, maar gelukkig kijken mijn paarden er niet eens naar.”

Niet verwacht

“Deze overwinning had ik niet verwacht”, vervolgt de 20-jarige amazone. “Myacintha O is pas zes jaar en de vorige twee dagen werd er best snel gereden. Ik wilde vandaag een vlotte, nette ronde rijden, maar met een zesjarige wil ik niet plat gaan. Echter mijn tijd was voldoende en daar ben ik heel blij mee. Ik denk dat ik gewonnen heb op haar bodemsnelheid.”

Liefste paard

“Myacintha is van onszelf en ik heb haar nu anderhalf jaar. Ze is het liefste paard dat ik ooit gehad heb. Ze is wel heel sensibel en ze heeft veel bloed, maar als je een team met haar bent, gaat ze voor je door het vuur. Ze is niet te koop, het is mijn toekomstpaard en we gaan zien hoe ver we komen.”

Hobby

“Ik woon in Groessen bij Zevenaar en paardrijden is hobby voor mij. Ik zit nog op school, doe de H.A.N., de Hoge School Arnhem Nijmegen. Topsporters mogen deze opleiding ook op Papendal volgen en dat doe ik dan ook.”

Uitslag

Bron: Indoor Friesland