Pan Am Games: Amerikaans springteam wint goud, McLain Ward individueel aan de leiding

Het Amerikaans springteam beleefde een fantastische dag op de Pan American Games in Santiago. Alle vier de teamleden bleven vandaag foutloos in de allesbeslissende ronde van de landenwedstrijd en brachten het team van een vijfde plaats naar het goud. McLain Ward en Contagious (v. Contagio) gaan individueel aan de leiding en zijn teamgenoot Laura Kraut volgt met Dorado 212 (v. Diarado's Boy) op de tweede plaats.

Titelverdediger Brazilië begon gisteren uitstekend aan het eerste onderdeel van de landenwedstrijd en ging met 4,32 strafpunten ruimschoots aan de leiding. Colombia volgde op de voorlopig zilveren positie (7,29 strafpunten) en Canada op brons (9,62). Amerika verzamelde op de eerste dag 12,37 strafpunten en leek daarmee geen directe podiumkandidaat.

Amerika levert

In de eerste ronde op de finaledag bleven Ward, Kraut en Kent Farrington met Landon foutloos, Karl Cook kreeg met Caracole de la Roque 12 strafpunten en werd daarmee het streepresultaat. In de tweede ronde bleven alle vier de teamleden foutloos en daarmee bleef het team op 12,37 strafpunten staan.

Pech voor Brazilië en Modolo Zanotelli

Voor Brazilië ging het direct in de eerste ronde al mis. Pedro Veniss en Rodrigo Pessoa kregen een balk, Marlon Modolo Zanotelli, die na de eerste dag individueel aan de leiding ging, verliet de piste met 21 strafpunten. Alleen Stephan de Freitas Barcha bleef nul. In de tweede ronde hielden Veniss en De Freita Barcha de schade beperkt door nul te rijden, Pessoa kreeg 8 strafpunten. Modolo Zanotelli had nog meer pech, na vier balken kreeg hij een stop op het eerste element van de dubbel en besloot af te groeten. Daarmee kwam Brazilië uit op 20,32 strafpunten.

Zilver voor Canada

Team Canada liep in de eerste ronde tegen 8 strafpunten aan, in de tweede ronde bleven drie van de vier teamleden foutloos. Daarmee kwamen ze uit op een totaal van 17,62 strafpunten, genoeg om Brazilië van het zilver te beroven, maar niet goed genoeg om Amerika van het goud te weerhouden.

Ward aan de leiding

Na de eerste twee onderdelen is het McLain Ward die individueel aan de leiding gaat. Met de behendige Contagious staan op 3,34 strafpunten, maar worden op de voet gevold door Kraut (3,39) en De Freitas Barcha (4,06). De verschillen in de top van het klassement zijn klein en daarmee kan er in de individuele finale nog van alles gebeuren.

Uitslag landenwedstrijd.

Voorlopige uitslag individueel

Bron: Horses.nl