Pan Am Games: Goud voor Stephan de Freitas Barcha, Kent Farrington zilver

Vandaag werden de Pan American Games afgesloten met de strijd om het individuele goud bij het springen. En die strijd werd gewonnen door de Braziliaan Stephan de Freitas Barcha met de merrie Chevaux Primavera Imperio Egipcio (v. Calvaro Z). Enkel in de laatste omloop van vandaag kregen ze één balk, waardoor ze met een eindscore van 8,06 strafpunten de Amerikanen knap voorbleven.

Enigszins verassend was de zilveren medaille van de Amerikaan Kent Farrington, want met de tienjarige ruin Landon (v. Comilfo Plus Z) begon hij de dag op de achtste plaats. Maar ook deze combinatie zag vandaag maar één balk naar beneden komen, waar andere combinaties (onder andere zijn teamgenoten) meer fouten te incasseren hadden. Daarmee kwamen ze uit op 9,64 strafpunten.

McLain Ward en Laura Kraut

Voor zowel McLain Ward als Laura Kraut zat het vandaag niet helemaal mee. Met de tienjarige ruin Contagious (v. Contagio) kreeg Ward acht strafpunten in de eerste omloop en daar kwamen er in de tweede omloop nog vier bij. Voor Kraut met Dorado 212 (v. Diaroado’s Boy) gold hetzelfde, maar dan andersom. Hiermee kwam McLain Ward uit op een totaal van 15,34 strafpunten, alsnog goed genoeg voor het brons. Laura Kraut volgde hem met 15,39 strafpunten op de voet, maar viel met een vierde plaats net buiten het podium.

Pedro Veniss kon met de Nabab de Reve zoon Nimrod de Muze Z het Amerikaanse feestje niet onderbreken, maar kende een knappe vijfde plaats met 16,26 strafpunten.

Uitslag

Bron: Horses.nl