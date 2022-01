Paris Sellon schrijft GP van CSI2* Vejer de la Frontera op naam

Van de 13 barragisten was Sellon met Attoucha (v.Diamant De Semilly) de snelste in de GP van het internationaal 2* concours in het zuiden van Spanje. De Noorse Cecilie Hatteland werd tweede met Alex (v.Oklund) en de derde prijs ging naar Portugal in de persoon van Adir Dias De Abreu met Tashmir Z (v.Kashmir van Schuttershof).

Roelof Bril tijdfouten

Bril leverde een goede prestatie met Iberico (v.Contendro) door alle balken in de lepels te laten liggen. Minder deed hij het op het gebied van timemanagement waardoor hij zichzelf middels twee strafpunten voor tijdsoverschrijding uitschakelde voor de barrage en kans op de eerste prijs van 6375 euro.

Met Dizzy Lizzy (v.Tangelo vd Zuuthoeve) lukte het hem wel om binnen de tijd te finishen maar dat ging ten koste van een springfout.

Uitslag

Bron: Horses.nl