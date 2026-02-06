Party in de Hus brengt mensen samen: ‘Een beetje plezier hebben we nodig’

Kort nadat Kannan op de donderdagavond van de KWPN Hengstenkeuring postuum geëerd werd als Paard van het Jaar demonstreerde zijn zoon Party in de Hus hoe terecht dat is. Met (mede)eigenaar Willem Greve won de negenjarige hengst op onnavolgbare wijze de VHO Trofee en presenteerde zich daarmee optimaal aan de fokkers. Tijd voor een nadere kennismaking met de veelbelovende hengst en de gepassioneerde ‘Party People’ om hem heen.

Party in de Hus wordt in 2017 als Hercule de Hus geboren in Petit-Mars, Frankrijk. Zijn moeder, Miss Corriano, bracht eerder meerdere 1,45- en 1,50 m.-paarden en is de volle zus van Wereldbekerwinnaar Something Special. Toch besluit Haras de Hus de hengst als tweejarige te veilen, in een online veiling die ze organiseren met Zangersheide. Daar let één Nederlander goed op.

Het is Coen Wijlaars: “Het waren vooral embryo’s en veulens die daar voor heel veel geld verkocht werden, voor de jonge paarden was net wat minder belangstelling. De video van de voshengst was kort, maar ik kon wel zien dat hij kwaliteit had. Vooral zijn voorkant vond ik erg goed, dus ik heb een paar keer geboden en hij was van mij.”

Daarna vertrok de opvallende voshengst naar Canada als hunter, om vervolgens terug te keren naar Nederland in 2023. Willem Greve werd mede-eigenaar en inmiddels is het duo hard op weg naar de top.

Lees het bijzondere levensverhaal van Party in de Hus in De Paardenkrant van deze week.

