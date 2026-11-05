Party in de Hus maakt indruk tijdens Wereldbekerdebuut: ‘Hij wil je elke dag een plezier doen’

Petra Trommelen
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Party in de Hus maakt indruk tijdens Wereldbekerdebuut: ‘Hij wil je elke dag een plezier doen’ featured image
Willem Greve met Party in de Hus. Foto: Pierre Costabadie / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De overwinning in de VHO Trofee tijdens de KWPN Stallion Show betekende een bijzonder moment in de ontwikkeling van Party in de Hus (v. Kannan). De negenjarige hengst zette zich daarmee nadrukkelijk in de kijker binnen de Nederlandse springpaardenfokkerij. Intussen bouwde (mede-)eigenaar Willem Greve verder aan de samenwerking met de opvallende voshengst. Tijdens het NK in Deurne kreeg Party in de Hus voor het eerst de kans om zich op 1,60 m.-niveau te meten. Dat paard en ruiter steeds beter op elkaar ingespeeld raken, werd afgelopen weekend in Lyon opnieuw duidelijk. Bij hun eerste gezamenlijke Wereldbekeroptreden sprongen ze naar een knappe vijfde plaats.


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