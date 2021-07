Patrick Lemmen houdt Mel Thijssen van de winst in rankingproef

“In een woord geweldig!”, zegt de winnaar van de 1.45m rubriek. Patrick Lemmen gaf in de vijf man sterke barrage het snelste foutloze optreden met Full Option van ’t Zand. Met zijn rit verwees Lemmen mede-Limburger Mel Thijssen, die voor de gelegenheid Florida Balia NL zadelde, naar de tweede plaats.

In de GP-kwalificatieproef kwamen vrijdagavond in Kronenberg 69 combinaties aan de start. Foutloze rondes waren in de hoofdrubriek, gebouwd door Duits parcoursbouwer Stefan Schäfer, schaars. De 1.45m proef was niet alleen een technisch hoogstandje, ook de toegestane tijd was voor veel duo’s een struikelblok.

Te kloppen tijd

Zij die foutloos de finish van de basisomloop doorkruisten namen het vervolgens tegen elkaar op in de barrage waarin maar liefst drie Nederlanders aan zet kwamen. Mel Thijssen mocht als eerst laten zien wat ze in huis had met KWPN-merrie Florida Balia NL (v. Bustique). Het paar baande zich rap een weg door het bochtige finale parcours en finishte in 46.53 seconden.

Stukgebeten

Met zowel Mel Thijssen als Gabryella Dufour in de barrage had Stal Thijssen twee ijzers in het vuur. Hoewel de amazone voortvarend van start ging vergaloppeerde ze zich met Celebration R-M (v. Con Chello) en kwam ze met twaalf strafpunten niet verder dan plaats vijf. Zweeds amazone Annika Axelsson klokte de tweede tijd, maar kreeg met W Diva Rosa Mfs (v. Wallenberg) een balk aan de benen en eindigde als vierde. Tristan Guisson deed met Naturelle vh Legiahof Z (v. Nabab de Reve), maar de combinatie miste de nodige snelheid en finishte als derde met 50.59 seconden op de klok.

Lest Best

Lest best Patrick Lemmen reed met Full Option van ’t Zand (v. Flamingo K) al in de eerste ronde bijzonder sterk en in de barrage stipte de ruiter uit Grashoek wederom de kwaliteit van de tienjarige ruin aan. Lemmen kon mooi doordraaien flink gasgeven onderweg en snelde bijna een halve seconde vlugger dan Thijssen door de finishlijn.

Sowieso prijs

Lemmen doet regelmatig goede zaken bij de Peelbergen en ook nu verzamelde hij een mooi aantal punten voor de wereldranglijst. “Een barrage met maar vijf man erin die rijd ik graag, dan weet je van tevoren al dat je in de prijzen zit. Dit paard heeft veel bloed en wil altijd gaan. Dat is een mooi uitgangspunt als je een barrage inrijdt. Als het dan allemaal lukt, dan is dat helemaal mooi”, vertelt Lemmen terwijl zijn dochtertje Jolie hem namens de ringmeester de winnaarsrozet overhandigt.



Klik hier voor alle uitslagen.