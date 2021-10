Patrick Lemmen naar zege in 1.45m Opglabbeek, Mathijs van Asten tweede

Zojuist schreef Patrick Lemmen de 1.45m-rubriek in Opglabbeek op zijn naam. Tijdens het parcours zat Lemmen in het zadel van de 10-jarige vos Full Option Van'T Zand (v. Flamingo K). Het paar raakte het hout niet aan en noteerde een tijd van 34,90 seconden. Mathijs van Asten bleef ook foutloos met de goedgekeurde KWPN-hengst Hotspot (v. Hors La Loi II). Het duo finishte de barrage in 35,57 seconden. Met deze prestatie kreeg de combinatie de tweede plaats.

De Belgische springruiter Frederic Vernaet maakte de top 3 compleet met de 11-jarige merrie Born To Win Ap Z (v. Bentley van de Heffinck). Het paar zette twee foutloze rondes neer en zette de klok stil in 36,63 seconden.

Arne van Heel krijgt 2 strafpunten

Arne van Heel verscheen in de baan met de Diarado-dochter Deikira. De combinatie liet alle balken in de lepels liggen, maar door een tijdsoverschrijding (81,09 seconden) in de eerste ronde kreeg het paar alsnog 2 strafpunten. Het duo behaalde de twaalfde plaats.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl