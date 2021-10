Patrick Lemmen tweede in 1.45m Bonheiden

Bij de CSI2* over 145m in Bonheiden hebben Nederlandse ruiters het goed gedaan. De tweede prijs was voor Patrick Lemmen die met zijn 11-jarige Full Option Van'T Zand (v. Flamingo K) een feilloze ronde in een tijd van 35,95 seconden neerzette.

Loewie Joppen eindigde op de vierde plaats in het Belgische plaatsje. In het zadel van de bruine ruin Havel van de Wolfsakker Z (v. Hos d’O x Bollvorm’S Libero H) hield de Nederlander het hoofd koel tijdens het parcours en maakte dan ook geen fouten. Het paar eindigde het parcours in 39,42 seconden.

Net naast derde plaats

Degene die net naast de derde plaats greep was Niels Knape. Met zijn Canturano-nakomeling Ganturano zette de combinatie een tijd neer van 36,58. Dat was 1,48 seconden sneller dan de Britse Alise Oken (38,06) die wél met de derde prijs naar huis ging. Knape had helaas een balk terwijl Oken foutloos was. Door de fout in het parcours belande Knape, ondanks de snelle tijd, op de zevende plaats.

19 strafpunten

Matilda Petterson had een minder goede avond. Waarin de Sweedse amazone nog foutloos was in het eerste parcours ging de barrage en stuk minder goed, met 19 strafpunten kwam Petterson over de finish.

Bekijk hier de uitslag van de CSI2*

Bron: Horses.nl