Patrick Lemmen verpulvert concurrentie in GP Kronenberg

Tegen het einde van de zestienkoppige barrage van de Grote Prijs van De Peelbergen stond de Braziliaan André Reichmann al een tijdje bovenaan met de tienjarige Quinetto Z (v. Quinar Z). Zowel de Britse Ellen Whitaker als Japanner Eiken Sato stonden binnen 7/100 van hem, maar hadden waren net tekort geschoten. Dat veranderde toen Patrick Lemmen in de baan kwam met Full Option van 't Zand (v. Flamingo K). Erop en erover! Lemmen won de wedstrijd met maar liefst 1,39 seconden verschil.

De Nederlander moest wel even wachten tot de laatste drie Duitse combinaties hun rondes gereden hadden, maar ondanks verwoede pogingen van vooral Katrin Eckermann, was er geen ontkomen aan. Lemmen won de wedstrijd met zijn vos en mocht de Clipmyhorse prijs van 6.350 euro mee naar huis nemen. Donderdag was de combinatie ook al tweede in het 1m45.

Leopold van Asten werd zesde, hij reed ook dubbel foutloos met VDL Groep Hutch (v. Numero Uno).

Uitslag

