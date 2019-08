Patrick Stuhlmeyer wint pittige GP Zandhoven

Patrick Stühlmeyer was zondag in De Kraal in Zandhoven de enige, die zonder fouten aan de finish van de barrage kwam in de Grand Prix. De Duitse ruiter was met Varihoka du Temple (v. Luigi d'Amaury), waarmee hij ook op de Duitse longlist stond voor het EK in Rotterdam, een van de slechts vijf combinaties, die zich plaatsten voor de barrage van deze Grote Prijs.

De tweede plaats in deze rubriek over 1,50m was voor Harm Lahde met Oak Grove’s Heartfeld (v. Heartbreaker). Het Duitse duo liep vier strafpunten op in de barrage.

Beste Belg

Stephan Verschuere was met Fabregas (v. Zambesi TN) de enige Belgische combinatie in de top 5. Het duo kreeg acht strafpunten in de barrage en eindigde daarmee net buiten de top drie op de vierde plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl