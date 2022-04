Patrick Stühlmeyer wint titel Rider of the Year

Op Horses & Dreams in Hagen werd vrijdag de laatste wedstrijd van de Bemer Riders Tour 2021/22 verreden. Patrick Stühlmeyer ging als klassementsleider de finale in, maar kwam met Carmina (Casall x Cassini I) door een tijdfout in de eerste omloop niet verder dan de vijftiende plaats. Desondanks wist hij zijn koppositie te behouden en werd gekroond als Rider of the Year.