Patrick van der Schans boekt historische zege in Deurne

Met Graniet S (v.Flamenco de Semilly) won Patrick van der Schans vandaag de eerste CSI2* rubriek ooit verreden in Deurne. Het betrof een 1.40 rubriek in twee fasen. Jurgen Stenfert mocht zich als tweede opstellen met Heaven of Romance (v.Andiamo Z) die op zijn beurt weer Valeria Lienhop met Candy Crush (v.Chacco-Blue) aftroefde.