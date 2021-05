Patrick van der Schans eindigt derde in jonge paarden-rubriek Valkenswaard, Wiering vijfde

Vanochtend behaalde de Nederlandse springruiter Patrick van der Schans de derde plaats in de jonge paarden-rubriek in Valkenswaard. Tijdens het parcours zat Van der Schans in het zadel van de 7-jarige KWPN'er Jager (v. Numero Uno). De combinatie bleef foutloos en passeerde de finishlijn in 35,74 seconden.

De Belgische springruiter Guy Beyers won de rubriek met de 7-jarige BWP’er Of Passion van den Dael (v. For Passion D’Ive Z). Het paar raakte het hout niet aan en zette de klok stil in 33,76 seconden.

Harrie Wiering vijfde

De Nederlandse springruiter Harrie Wiering kreeg de vijfde plaats met de 7-jarige KWPN’er Jamal E.B. (v. Action-Breaker). Het duo liet alle balken in de lepels liggen en noteerde een tijd van 37,62 seconden.

Bron: Horses.nl