Patrick van der Schans en Jager vierde in zevenjarigen-rubriek Oliva

Patrick van der Schans stuurde Jager (Numero Uno x Carthago Z) woensdagmiddag naar de vierde plaats in een 1,35m met barrage voor zevenjarigen. In de rubriek voor zesjarigen zette Ralph Slaats het beste resultaat voor Nederland neer. Hij werd met Kornee (Freeman VDL x Amadeus) vijfde in de 1,25m met barrage.

Slaats en Kornee bleven in de barrage foutloos en stelden met 38,61 seconden op de teller de vijfde prijs veilig. De Britse Bethanie Knight eiste met de AES-hengst Kingston (Emir R x Corland) de overwinning op. Haar landgenoot Christopher Smith mocht de tweede en de derde prijs in ontvangst nemen. Willem Greve en Kyrlanthe (Tangelo van de Zuuthoeve x Gran Corrado) werden negende met een foutloze rit in 41,48, vlak voor Patrick van der Schans met A.S. Fury (Quiwi Dream x Alligator Fontaine).

Zevenjarigen

Van der Schans bracht bij de zevenjarigen de Numero Uno-zoon Jager aan de start en een foutloze barrage met 44,86 seconden op de teller leverde hem het vierde prijzengeld op. Jérôme Guery deed goede zaken en mocht zowel de eerste als de tweede prijs komen ophalen. Voor Nederland was er nog meer succes in de vorm van een negende plaats voor Michael Greeve en Jetplane (Whitesnake x Niagara, 4/49,59) en een tiende plaats voor Wout-Jan van der Schans en A.S. Eden (v. For Fashion, 8/51,99).

Uitslagen.

Bron: Horses.nl