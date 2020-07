Patrick van der Schans snelt naar tweede plaats in CSI2* in Opglabbeek

Vanmiddag pakte Patrick van der Schans met de 8-jarige KWPN'er Habrina (v. Eldorado van de Zeshoek) de tweede plaats in de CSI2*-rubriek direct op tijd over 1.35m in het Belgische Opglabbeek. De Nederlandse springruiter bleef foutloos en finishte in een tijd van 69.27 seconden.

Omer Karaevli was met Gotham City Pl (v. Filou de Muze) 3,74 seconden sneller dan van der Schans en ging er met de overwinning vandoor.

Jörg Naeve

De Duitse springruiter Jörg Naeve nam de derde plaats mee naar huis. Hij liet met My Boy 26 (v. Mylord Carthago) alle balken in de lepels liggen en reed de piste rond in 70.32 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl