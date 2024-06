Pech voor Max Kühner: ruiter breekt hand in Sopot

In de landenwedstrijd van Sopot, die werd gewonnen door Nederland, verscheen Max Kühner niet aan de start van de tweede ronde. Een gebroken middenhandsbeentje weerhield de Oostenrijkse springruiter van verdere deelname. "Ik steunde mijn paard, iets meer dan normaal. Toen gebeurde het helaas", legde de nummer vijf van de wereld uit in een interview aan EQWO.net.

“We proberen nu zo snel mogelijk een chirurg te vinden die me weer oplapt, zodat ik volgende week weer kan rijden”, vervolgt Kühner. In 2019 stond de ruiter ook al aan de kant nadat hij zijn schouder brak in La Baule, op dat moment moest hij acht weken pauze nemen en was hij net op tijd weer fit voor het EK in Rotterdam.

In een persbericht vertelt de Oostenrijkse bondscoach Angelika May: “Het feit dat Max Kühner zo vlak voor de Olympische Spelen geblesseerd raakt, is natuurlijk een klap voor het hele team. Maar als iemand een bliksemsnelle comeback maakt, dan is het Max wel.”

