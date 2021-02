Pech voor Simone Blum: ‘Het kan alleen maar beter worden’

De Duitse springamazone Simone Blum staat niet meer op de huidige startlijst van de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera. Nadat ze woensdag van één van haar paarden viel, moet ze komend weekend een korte pauze nemen. De amazone bevindt zich in Spanje in het ziekenhuis en hoopt op een spoedig herstel.

Na een lange reis kwamen de amazone en haar team aan in Spanje voor de Sunshine Tour. “Na wat chaos kregen we de paarden goed op stal. De dagen daarna werd ons duidelijk dat we aan zee waren: de wind kan koud zijn en het weer kan binnen een paar minuten omslaan,” vertelt Blum. “Ondanks dat hebben de paarden zich goed aangepast.”

Generale repetitie

Het parcours voor jongere paarden op zondag ging niet zoals Blum gehoopt had. “Maar zoals we allemaal weten, kan de generale repetitie misgaan. Des te beter was mijn eerste ronde voor 2021. Hier en daar reed ik niet optimaal, maar desondanks was ik erg blij met de ronde en had ik een goed gevoel.”

Verder zonder Blum

De Sunshine Tour gaat nu verder zonder Simone Blum. “Mijn partner Hansi Blum neemt de teugels van mij over en ik geniet via ClipMyHorse.tv van de mooie rondes,” aldus de amazone.

Bron: Horses.nl / Facebook