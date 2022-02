Peder Fredricson klasse apart in Doha, Vleut Jr met Beauville in de prijzen

In het hoofdnummer van het vijfsterren CSI in Doha kwam een sterk deelnemersveld aan de start. De Zweedse topruiter Peder Fredricson stuurde Hansson WL (v. Hip Hop) naar een afgetekende overwinning in het 1,55 m. direct op tijd. Voor Nederland zette Maikel van der Vleuten het beste resultaat neer. Met zijn bronzen Tokio-troef Beauville Z (v. Bustique) werd Vleut Jr twaalfde.

Olympisch kampioen Peder Fredricson had Hansson WL meegenomen naar Doha. Met de 14-jarige ruin klokte hij de snelle tijd van 64,83 seconden en daar kon niemand aan tippen. Met 65,82 seconden kwamen Christian Ahlmann en Solid Gold Z (v. Stakkato Gold) het dichtst in de buurt en met die tijd werd het duo tweede. Henrik von Eckermann en Glamour Girl (v. VDL Zirocco Blue) maakten de top drie in het sterke veld compleet.

Vleut en Vrieling

Nederlands succes kwam dus van Maikel van der Vleuten. Met Beauville Z zette hij de twaalfde tijd van 72,04 seconden neer. Ook Jur Vrieling bleef foutloos met Fernando–H (v. Calvino) maar hun tijd van 73,39 seconden was net niet genoeg voor een plek in de prijzen.

Uitslag

Bron: Horses.nl