Peder Fredricson kroont zich als Stuttgart German Master

Savannah Pieters
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Peder Fredricson met SV Vroom de la Pomme. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Het publiek op de Stuttgart German Masters kreeg vrijdagavond een barrage voorgeschoteld die tot de laatste starter spannend bleef. Uiteindelijk was het Peder Fredricson die de overwinning naar zich toetrok en zich kroonde tot de nieuwe Stuttgart German Master. De Zweed verdiende daarmee de hoofdprijs van 32.705 euro. Marcus Ehning eindigde voor eigen publiek als tweede, terwijl Richard Vogel, eerder op de dag al winnaar van de kwalificatieproef, genoegen moest nemen met de derde plaats.


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