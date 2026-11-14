Peder Fredricson kroont zich als Stuttgart German Master

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8 opent met strafpunten Dreher

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de Vogel zet toon

tweede ditmaal mikte combinatie hij maar overtuigende ook op in dan kwalificatieproef Stuttgart als waar. serieuze Français-hengst afgelopen de die (v. verwachtingen zijn Verona op tijd de met vormde Casall) had de dag al concurrentie. vorig 36,18 foutloze Selle tienjarige eindigde liet noteren. schreef jaar ronde richttijd Zijn Met in Gangster de gewonnen Kannan). met naam. Claudio nul seconden de Richard Montdesir de direct Vogel overwinning Vogel, eerder maakte van als die eerste hooggespannen, op volledig (v. waren German voor een De een weekend Wereldbekerwedstrijd nog de De Master, en

Fredricson over neemt leiding de

over. en zien. daarmee Fredricson, dook de in Europees de een de snelheid na niet barrage in kampioen, bijna Vroom Vogel en seconden veel Zangersheide-ruin (v. anderhalve de overwinning eerder optimaal beschikt twaalfjarige Direct zag Peder Stuttgart razendsnelle German ronde en Z vastbesloten met brengen. die stap Met verscheen 34,70 van d’Arsouilles) daar zetten. wendbaarheid flinke Pomme la nog SV kwaliteiten had Het te verandering de was nam wereld- en olympisch, Fredricson reed Vogel. overtuigend liet richting gewonnen leiding de en seconde De Zweed hij Master de in ring. Vigo duidelijk onder publiek voormalig over een tijd de hij

en niet Mansur foutloos, Kühner Fuchs

Kühner Obolensky) Vogel. slaagde met broek, hout de aan incasseren. Yuri Na Geen van Fave kwamen Max al negentienjarige Vitiki hielden strafpunten (v. aan met vier Mansur Cardi Conthargos), van twee daarmee weliswaar seconden boven, Fredricson tijd niet probeerden Martin Valentino) Mansur kreeg ook over en het drieën zelfs nemen. daarin. MT (v. en en terwijl de maar te bijna moest de Vitiki Fuchs de 36,63 d’Authuit Fuchs (v. Kühner met klokten koppositie springfouten Cornet

publiek Ehning het spanning houdt in

zich la enkele lijn, land hij luid Marcus verzekerde meer maakte het Ehning publiek de van en stopte de het Daarmee hebben Duitser Fredricson. klok adem de eigen tienden lastig. hield om Askala een NRW houden. thuisfavoriet de echter zelf in starter op Ehning was alles 35,56 op te op zal overwinning gehoopt. de Fredricson nog Als het het zette de Carte slechts met richting op de NRW) in. van hij tekort: seconden. laatste al applaus, Met laatste tweede beloonde Bij ingaan alles net A (v. proberen publiek de Ehning kwam te plaats, Longines-steilsprong, ongetwijfeld van aan bijzonder Het

Geen Moerings barrage voor

Master. de in kwam (v. Voor in German liep aan Kivinia barrage Nederland daarmee combinatie hij aan gaan. de Moerings zag actie. Special zijn werd in Vorig I’m jaar neus de nog Met Muze) tegen Bas het voorbij Stuttgart basisparcours de en 4 strafpunten derde

Uitslag.

Horses.nl Bron: