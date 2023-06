Peder Fredricson met ambulance naar ziekenhuis na val in jonge paarden-proef Stockholm

De Zweedse topspringruiter Peder Fredricson is in een jonge paardenproef op de Global Champions Tour in Stockholm zijn zevenjarige merrie H&M Que Sera JW van de Moerhoeve (v. By Cera D'Ick) in één van de hindernissen gecrasht. Fredericson werd direct opgehaald door een ambulance en is naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is duidelijk dat Fredricson OK is, maar wel beurs en gekneusd.

Sara Johansson, manager van de GCT-etappe in Stockholm, meldde aan Tidningenridsport.se dat de nummer 20 van de FEI Ranking in de ambulance bij bewustzijn was en dat hij kon spreken na het ongeluk. Met de zevenjarige merrie is alles in orde, volgens de organisatie. De jonge paardenrubriek werd na het ongeluk direct stilgelegd. De GCT Grand Prix van vanmiddag gaat wel door.

Update: Lisen Bratt Fredricson (de vrouw van Peder) heeft op Instagram geplaatst: “Peder is oké, maar gekneusd. Het ziet er niet naar uit dat hij breuken heeft. Hij wordt nog verder onderzocht.”

Bron: Horses.nl/Tidningenridsport / Sydsvenskan