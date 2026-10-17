Pedro Mansur pakt tweede zege op Indoor Friesland, Gwenn Buitenhuis wint ponyfinale

De zaterdag van Indoor Friesland stond in het teken van sportieve successen én jong talent. De pas dertienjarige Pedro Mansur won voor de tweede dag op rij een rubriek in de CSI1* Small Tour, terwijl de Belgische kampioen Koen Vereecke de CSI3* 1,40 m. winnend opende. In het 1,45 m. met winning round eindigde Hessel Hoekstra met Stargos VDL (v. Stakkato Gold) als zesde. Ook de jonge generatie kwam in actie tijdens de finale van de Allspan Pony Cup, waar ponyruiters onder begeleiding van topruiters als Jeroen Dubbeldam en Jur Vrieling waardevolle ervaring opdeden.

De finale van de CSI1* Small Tour, de Sijperda Verhuur Prijs, werd verreden over een klassiek parcours met winning round op 1,25 m. Van de 61 gestarte combinaties mochten de beste twaalf terugkomen in de beslissende ronde. Daarin was de pas dertienjarige Pedro Mansur opnieuw de snelste. Met de zestienjarige ruin Away Semilly (v. Diamant de Semilly) finishte hij in 34,58 seconden.

Jessie Wiefferink eindigde als tweede met de negenjarige merrie Mandyfee (v. Quasimodo van de Molendreef) in 35,94 seconden. Marit Hoekstra maakte met de zesjarige ruin Oostique Z (v. Oklahoma van de Zelm) de top drie compleet in 36,77 seconden. Zes combinaties bleven ook in de winning round foutloos. De eerste negen plaatsen gingen naar Nederlandse combinaties.

Koen Vereecke wint 1,40m

In de CSI3* opende de Belgische kampioen Koen Vereecke de dag met winst in de Haaima Service en Auto’s Prix. In deze rubriek over 1,40 m. direct op tijd, stuurde hij de negenjarige merrie Fiesta van Pamel (v. For Pleasure) in 55,31 seconden naar de overwinning. Daarmee bleef hij 28 concurrenten voor.

De Ier Conan Wright eindigde als tweede met de zevenjarige merrie Oliva P. (v. Ibolensky) in 55,92 seconden. De Belgische Annelies Vorsselmans werd derde met de achtjarige merrie Napardi VDL (v. Inaico) in 56,50 seconden. Liesje Vrolijk eindigde als beste Nederlandse op de vijfde plaats met de dertienjarige merrie Insanity Allegro (v. Numero Uno).

Voor Vereecke, die voor het eerst deelnam aan Indoor Friesland, was de overwinning een mooie bekroning op een week waarin hij al meerdere keren opviel. “Ik was met Fiesta al een keer tweede en vierde, dus het is mooi dat we nu winnen”, vertelde hij na afloop. De Belgische ruiter rijdt Fiesta van Pamel inmiddels twee jaar. Ondanks haar stokmaat van slechts 1,56 m. presteert de merrie uitstekend op 1,40/1,45 m.-niveau. “Ze is van nature snel en heeft al veel gewonnen. Dit is haar eerste indoorconcours van het seizoen, maar vanaf de eerste hindernis voelde ik dat ik ervoor kon gaan.”

Koen Vereecke met Fiesta van Pamel (v. For Pleasure) Foto: Digishots

Vereecke werd dit jaar voor de tweede keer Belgisch kampioen, twintig jaar na zijn eerste titel. “Ik heb momenteel de beste paarden die ik ooit gehad heb en ben weer vol ambitie”, aldus de ruiter, die binnenkort onder meer in Luik en Verona aan de start hoopt te komen.

Ierse dominantie in 1,45 m

De Ier Eoin McMahon schreef met CSF Ballsbridge (v. Cornet Obolensky) de overwinning op zijn naam in het 1,45 m. met winning round. De beste twaalf combinaties uit de eerste ronde mochten terugkeren voor de beslissende ronde. Landgenoot Conan Wright eindigde met de Kannan-zoon Le Grande op de tweede plaats. Luke Hill en Night Life VDL (v. Erco van ’t Roosakker) werden vijfde. Hessel Hoekstra eindigde met Stargos VDL als snelste vierfouter op de zesde plaats na één springfout in de winning round.

McMahon werkte twaalf jaar bij Ludger Beerbaum in Duitsland voordat hij in 2024 naar Nederland verhuisde. Samen met zijn Zweedse partner, internationaal springamazone Wilma Hellström, runt hij Salio Stables in Valkenswaard. Ondanks zijn relatief jonge leeftijd heeft de Ier al ruim 2.200 internationale starts en meer dan zestig overwinningen achter zijn naam.

Dat McMahon dit jaar in Leeuwarden aan de start verscheen, is mede te danken aan zijn trainer Franke Sloothaak. “Franke had me dit concours aangeraden. Vorig jaar wilde ik eigenlijk al komen, maar toen waren mijn paarden nog te jong voor dit niveau. Wilma reed hier toen wel. Dit jaar had ik de juiste paarden en wilde ik er graag bij zijn.” De overwinning met CSF Ballsbridge kwam voor McMahon enigszins onverwacht. “Hij is negen jaar, maar heeft nog weinig ervaring in barrages. Ik vond de Winning Round mooi en eerlijk gebouwd en had vooraf een duidelijk plan. Ik dacht: ik kan best wat gas geven, want dat moet hij uiteindelijk toch leren. Gelukkig pakte dat goed uit”, lacht de Ier.

Eoin McMahon met CSF Ballsbridge. Foto: DigiShots

Team Dubbeldam wint finale Allspan Pony Cup

Ook de finale van de Allspan Pony Cup stond zaterdag op het programma. De rubriek combineerde sportieve strijd met teamspirit en coaching door vijf bekende namen uit de springsport: Jeroen Dubbeldam, Jur Vrieling, Maikel van der Vleuten, Willem Greve en Piet Raijmakers jr. De presentatie was in handen van Kristy Snepvangers.

De teamcaptains liepen vooraf met de jonge deelnemers het parcours en gaven tips over onder meer de voorbereiding en het rijden van de juiste afstanden. Daarna presenteerden de teams zich in de ring, net als bij een landenwedstrijd.

Team Jeroen Dubbeldam trok uiteindelijk aan het langste eind. Het winnende team bestond uit Ilse Hoekstra, Lune Blaauwgeers, Nicole de Booij, Berber Nijland en Feline Scherphof. Team Piet Raijmakers jr. eindigde als tweede. Dubbeldam keek tevreden terug op de ochtend. “Van parcours lopen tot de prijsuitreiking, ik zag de ponyruiters genieten. Zo’n initiatief is niet alleen leuk, maar ook heel leerzaam. Ze leren hier veel van en dat is belangrijk, want de jeugd heeft tenslotte de toekomst.”

Individuele titel voor Gwenn Buitenhuis

Individueel ging de overwinning naar de elfjarige Gwenn Buitenhuis uit Overijssel. Zij reed de zesjarige merrie Monica GB van ’t Vhij in 30,49 seconden naar de winst. Voor Buitenhuis was het haar eerste deelname aan Indoor Friesland. Om zich te kwalificeren, reed ze wedstrijden in Zwolle, De Wolden en Ruinen. Buitenhuis kreeg tijdens de finale begeleiding van Jur Vrieling. “Hij gaf me de tip dat ik iets gas moest geven in verband met de hoogte van mijn pony en verder mijn eigen rondje moest rijden. Dat heeft dus goed uitgepakt”, vertelde ze.

Gwenn Buitenhuis met Monica GB van ’t Vhij. Foto: Digishots

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Bron: Persbericht