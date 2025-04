Peelbergen klaar voor 2025 Longines EEF Series, inschrijvingen regionale kwalificatie geopend

De countdown is begonnen! Van 22 tot 25 mei verwelkomt het Peelbergen Equestrian Centre de tweede en laatste Region West Qualifier van de 2025 Longines EEF Series. Dit is dé kans voor teams uit de regio om hun plek in de halve finale te veroveren, op weg naar de grote finale in Avenches, Zwitserland.

Portugal staat na de eerste regionale kwalificatie in Lier (17-20 april) bovenaan, maar de strijd is nog niet gestreden. In Peelbergen komen 13 landen in actie voor de laatste kwalificatie: België, Spanje, Frankrijk, Ierland, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Canada, Argentinië, Zweden, Brazilië, Duitsland en Turkije (FEI Wild Card).

Hoogtepunten van het evenement:

Longines EEF Series Nations Cup 1.50m: Vrijdag 23 mei om 15:00

CSIO3* Grand Prix 1.55: Zondag 25 mei om 14:30

Maar Peelbergen 2025 is meer dan alleen de Nations Cup. Naast de CSIO3* worden er ook CSI1* en CSIYH* wedstrijden georganiseerd, en die staan open voor ruiters van alle niveaus. De inschrijvingen zijn nu geopend en het volledige programma is beschikbaar!

Ruiters kunnen tot 9 paarden meebrengen: 3 in de CSIO3*, 3 in de CSI1*, 3 jonge paarden in de CSIYH*.

Deze flexibele opzet maakt het voor ruiters mogelijk om zowel op het hoogste niveau te strijden als jonge en ontwikkelende paarden ervaring te laten opdoen in een 3*-niveau.

Prijzengeld per categorie:

CSIO3 *: 169.200 euro

*: 169.200 euro CSI1 *: 13.500 euro

*: 13.500 euro CSIYH*: 7.400 euro

Ken Ruysen, Managing Director van Peelbergen, zegt: “Het combineren van een Nations Cup, een CSI1* en een Young Horse Tour biedt ruiters de kans om hun paarden en programma’s verder te ontwikkelen. Het draait om flexibiliteit en het bieden van kansen aan iedereen die zich in een 3*-niveau wil verbeteren.”

De Peelbergen-etappe is van groot belang voor teams in de West-regio. Elke foutloze ronde telt, en elke punt is belangrijk richting de finale later dit jaar.

Mis je kans niet om mee te doen of ringside te zijn en te zien hoe de sterkste landen in de sport strijden. Inschrijvingen zijn geopend. Bekijk hier het hele programma.