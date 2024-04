Peelbergen maakt zich klaar voor spectaculaire Longines EEF Series

Maak je klaar voor een weekend vol paardenspektakel en top sport als Peelbergen zich klaarmaakt om de spectaculaire Longines EEF Series Peelbergen te organiseren! Dit event is van 16 tot 19 mei 2024!

Met nog maar twee weken te gaan is Peelbergen zich aan het voorbereiden om de top ruiters, teams en paarden van over de hele wereld te verwelkomen voor de Longines EEF Series Region West Qualifier. Dit evenement, een CSIO3*/CSI1*/CSIYH*, belooft vier mooie dagen vol top springsport te worden op de prachtige zand- en grasarena’s. Zowel voor de ruiters als toeschouwers, er is voldoende moois om van te genieten!

Nations Cup

Vrijdag 17 mei om 14:30 uur start de Nations Cup, met teams uit de hele wereld. Teams vanuit Belgie, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Portugal, Ierland en Groot Brittannië zullen gaan concurreren voor een ticket voor de Longines EEF Series Final in Warsaw in september. Zondag wil je zeker de 1,55m CSIO3* Grand Prix om 14.30 uur niet missen, dit zal de 2024 editie met een knaller afsluiten!

Inschrijving geopend voor CSI1*

Ook goed nieuws voor alle ruiters: De inschrijving is momenteel geopend voor CSI* ruiters met een speciale 1,40m CSI1* Grand Prix! Schrijf je in bij je eigen federatie en neem contact met ons op via [email protected] voor al je vragen.

We nodigen je graag uit om te komen kijken naar dit spectaculaire evenement! Toegang is volledig gratis. Bekijk hier de Longines EEF Series peelbergen 2023 aftermovie en check het programma en het FEI schedule op www.peelbergen.eu/longines-eef-series-2024/