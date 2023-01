Penelope Leprevost niet te kloppen, Kevin Jochems vierde in 1,50 Basel

Kevin Jochems vormt pas een paar maanden een combinatie met Gijs (Kashmir van Schuttershof x Numero Uno) maar heeft in die korte duidelijk een goede klik met de hengst. In het hoofdnummer vandaag op CSI Basel, een 1,50 m direct op tijd, hoefde het duo slechts een drietal combinaties voor te laten gaan.

Penelope Leprevost mocht de hoofdprijs ophalen. Met Texas (v. Tornesch) kwam de Franse amazone in 56,03 seconden over de finish. De Zweedse topruiter Henrik von Eckermann deed er met de KWPN-merrie Iliana (v. Cardento) 56,40 seconden over en eindigde zo als tweede in deze rubriek van 41 combinaties. De Zwitser Romain Duguet maakte met Bel Canto de Boguin (v. Grenat de Grez) in 57,08 seconden de top drie compleet.

Jochems en Whitaker

Kevin Jochems klokte met Gijs 58,66 seconden en werd zo vierde in het sterke veld. De Brit Jack Whitaker maakte met Spider (v. Cardento) in 58,79 seconden de top vijf compleet.

Uitslag

Bron: Horses.nl